Lunes 16 de febrero de 2026

Redacción Deportes. Previas de los partidos de ida de la 2ª fase de la Copa Libertadores Carabobo (VEN)-Huachipato (CHI), 2 de Mayo (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Liverpool (URU)-Independiente Medellín (COL).

Redacción Deportes. Previa del partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) entre Real España, de Honduras, y Los Angeles FC (LAFC), de EE.UU.

Girona (España). Tras el varapalo sufrido en la ida de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y la victoria del Real Madrid a la Real Sociedad para asumir provisionalmente el liderato, el Barcelona juega en Girona en el duelo catalán que cierra la jornada 24 de LaLiga EA Sports española, en el que los azulgranas buscan los tres puntos que lo mantengan en lo más alto de la tabla.

Madrid/Lisboa. El Benfica y el Real Madrid y ultiman este lunes su preparación para el partido de ida de la fase de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones que ambos disputan el martes en la capital portuguesa, donde ambos equipos se vieron las caras el pasado 29 de enero con triunfo para el equipo lisboeta por 4-2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos: José Mourinho y Álvaro Arbeloa, acompañados de una jugador de cada plantilla.

-------------------------------------------------------------

- 5ª Clásica de Jaén (España), sobre 154,2 km.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de ida de la 2ª fase Carabobo (VEN)-Huachipato (CHI), 2 de Mayo (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Liverpool M. (URU)-Ind. Medellín (COL).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previa del partido de ida de la primera ronda Real España-Los Angeles.

- España. LaLiga EA Sports. Se completa la 24ª jornada (FOTO): Girona-Barcelona (20.00 GMT).

- Liga de Campeones. Fase de acceso a octavos de final. Previa del Benfica-Real Madrid.

- Clasificación mundial de golfistas profesionales.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito de Jerez (España) (y 17)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

11:47 GMT. Short Track. 1.000 m femeninos. Final A.

12:30. Esquí alpino. Eslalon masculino. 2ª manga.

18:30. Esquí estilo libre fem. Big Air. Final

19:00. Patinaje artístico. Parejas. Programa libre.

19:31. Saltos de esquí masculinos. Superequipos. Ronda final.

20:06. Bobsleigh femenino. Monobob. 4ª manga.

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España