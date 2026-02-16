McGrath lidera el eslalon; Salarich es vigésimo segundo tras la primera manga

McGrath cubrió la primera manga, en la pista Stelvio de la nevosa Bormio, en 56 segundos y 14 centésimas, exactamente 59 menos que el suizo Loic Meillard, que es segundo; y con 94 de ventaja sobre el austriaco Fabio Gstrein, que ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá con la decisiva segunda manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT).

Salarich, nacido en Vic (Barcelona) hace 32 años, el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico 'Paquito' -único campeón olímpico invernal español de toda la historia, de eslalon, en los Juegos de Sapporo'72, en Japón-, marcó un crono de un minuto y 32 centésimas, y se quedó a un segundo y 18 centésimas de McGrath.