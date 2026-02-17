Alcalde y activistas presionan por dimisión del presidente del Comité de Los Ángeles 2028

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en una entrevista con CNN este lunes que Wasserman debería dimitir.

Al pedido de la jefe del ayuntamiento se sumó este martes un grupo de líderes locales y activistas, encabezado por la concejal de West Hollywood Chelsea Lee Byers que hicieron un llamado similar para que el ejecutivo de 51 años abandone el cargo.

Wasserman intercambió correos electrónicos con Ghislaine Maxwell en 2003, según las últimas revelaciones en el caso.

Pero la semana pasada, la Junta directiva del comité organizador de los Juegos Olímpicos lo mantuvo en su puesto, tras una revisión externa, que encontró que el ejecutivo y su entonces esposa, Laura Ziffren, volaron en el avión de Epstein por invitación de la Fundación Clinton en un viaje a África centrado en impulsar la investigación sobre el VIH.

La junta directiva resaltó que esta "fue su única interacción con Epstein" y que poco después, "intercambió los correos electrónicos conocidos públicamente con Maxwell".

Sin embargo, la investigación no logró calmar la tormenta sobre Wasserman. La alcaldesa demócrata es la funcionaria electa de mayor rango que ha pedido su dimisión.

Bass dijo a la televisora que se debe “evaluar el liderazgo” del comité y que su trabajo es garantizar que la ciudad esté “completamente preparada” para albergar los Juegos Olímpicos de Verano.

Wasserman dirige el comité responsable de la organización de los Juegos de 2028, incluyendo la obtención de patrocinadores corporativos y otros fondos.

El ejecutivo, que renunció recientemente a dirigir su empresa de representación de atletas y artistas, también fue presidente del Comité de la Candidatura Olímpica de Los Ángeles.