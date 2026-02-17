Canadá, campeona olímpica en persecución por equipos femenina

Ivanie Blondin, Valerie Maltais e Isabelle Wiedemann marcaron un tiempo de 2 minutos, 55 segundos y 81 centésimas para colgarse el oro, el tercero de los 12 metales que acumula Canadá y la sexta medalla que consigue en patinaje de velocidad sobre el hielo milanés, una marca que coloca al equipo canadiense en el puesto 11 del medallero.

Lo hizo ante las siempre favoritas neerlandesas, que en este caso no pudieron ir más allá de una plata, conquistada con un tiempo de 2:56.77 que maquilla la decepción en esta misma prueba del equipo masculino, que fue cuarto.

Países Bajos es cuarto en el medallero con 13 preseas en total, 6 de ellas de oro y todas conseguidas en el patinaje de velocidad como muestra de un poderío tremendo en esta disciplina.

El bronce lo ganó Japón al batir con holgura a Estados Unidos en la final por entrar en el podio. Las japonesas, que contaron en el equipo con la triple medallista de bronce en esta edición Miho Takagi, pararon el crono por debajo de los tres minutos, con un tiempo de 2:58.50 que dejó muy atrás a las americanas, casi cuatro segundos más lentas (3:02.00).

Japón sumó, de esta manera, su decimonovena medalla para colocarse décima en el medallero, justo por delante de Canadá. En patinaje de velocidad ha conseguido tres de esas preseas, todas ellas de bronce y con Takagi en pista.

Estados Unidos, pese a quedarse sin medalla, es tercero en el medallero con 20, tres de ellas (dos de oro y una de plata) en esta disciplina de velocidad en hielo.