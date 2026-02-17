17 de febrero de 2026 - 14:35
El slopestyle femenino aplazado por la nevada caída en Livigno se disputará este miércoles
Livigno (Italia), 17 feb (EFE).- La prueba femenina de slopestyle de snowboard de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) prevista este martes y que quedó aplazada debido a la fuerte nevada caída en la estación de Livigno se disputará este miércoles.
La prueba arrancará a las 14.30 (13:30 GMT) de este miércoles, según informa la organización de esta cita invernal.
La neozelandesa Zoi Sadowski Synott, que defiende en estos Juegos el título logrado hace cuatro en los de Pekín 2022, dominó la calificación del pasado domingo, por delante de la japonesa Kokomo Murasa y de la coreana Seungeun Yu.