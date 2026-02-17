Polideportivo
17 de febrero de 2026 - 10:30

Noruego Oftebro repite oro en la combinada nórdica

Tesero (Italia), 17 feb (EFE).- El noruego Jens Luraas Oftebro -que el pasado miércoles se había proclamado campeón olímpico de combinada desde el trampolín normal y 10 kilómetros- ganó este martes su segundo oro en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar la prueba de la disciplina de rampa larga más diez kilómetros que arrancó con los saltos en Predazzo y se completó con la parte de esquí de fondo en Tesero.

Por EFE

Oftebro, de 25 años, que era quinto tras la ronda de saltos, se impuso, con un tiempo de 24 minutos y 45 segundos, exactamente cinco segundos y nueve décimas menos que el austriaco Johannes Lamparter, que mantuvo su segunda plaza inicial y también repitió la plata que había logrado el pasado miércoles.

El finlandés Ilkka Herola -que avanzó cuatro puestos entre los saltos y el fondo- concluyó tercero, a 14,8 segundos, y capturó la medalla de bronce.