17 de febrero de 2026 - 10:30
Noruego Oftebro repite oro en la combinada nórdica
Tesero (Italia), 17 feb (EFE).- El noruego Jens Luraas Oftebro -que el pasado miércoles se había proclamado campeón olímpico de combinada desde el trampolín normal y 10 kilómetros- ganó este martes su segundo oro en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar la prueba de la disciplina de rampa larga más diez kilómetros que arrancó con los saltos en Predazzo y se completó con la parte de esquí de fondo en Tesero.
Oftebro, de 25 años, que era quinto tras la ronda de saltos, se impuso, con un tiempo de 24 minutos y 45 segundos, exactamente cinco segundos y nueve décimas menos que el austriaco Johannes Lamparter, que mantuvo su segunda plaza inicial y también repitió la plata que había logrado el pasado miércoles.
El finlandés Ilkka Herola -que avanzó cuatro puestos entre los saltos y el fondo- concluyó tercero, a 14,8 segundos, y capturó la medalla de bronce.