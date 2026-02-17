Noruego Oftebro repite oro en la combinada nórdica

Oftebro, de 25 años, que era quinto tras la ronda de saltos, se impuso, con un tiempo de 24 minutos y 45 segundos, exactamente cinco segundos y nueve décimas menos que el austriaco Johannes Lamparter, que mantuvo su segunda plaza inicial y también repitió la plata que había logrado el pasado miércoles.

El finlandés Ilkka Herola -que avanzó cuatro puestos entre los saltos y el fondo- concluyó tercero, a 14,8 segundos, y capturó la medalla de bronce.