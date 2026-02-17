Yamamoto lidera combinada nórdica tras saltar en el trampolín largo; Oftebro es quinto

Yamamoto saltó 136 metros y medio, valorados en 150 puntos, dos más que los que sumó el austriaco Johannes Lamparter, plata en la prueba del pasado martes y que ocupa la segunda plaza provisional de una prueba que se completará en Tesero a partir de las dos menos cuarto de la tarde (las 12:45 horas GMT).

El noruego Andreas Skoglund, que saltó 132 metros, se quedó a 3,9 puntos de Yamamoto y es tercero en una prueba en la que su compatriota Jens Luraas Oftebro -que el martes se proclamó campeón olímpico de combinada desde el trampolín normal- ocupa la quinta posición provisional.

Calculada la compensación, Yamamoto saldrá primero en el decisivo tramo de 10 kilómetros, ocho segundos por delante de Lamparter. Skoglund lo hará a 16; el austriaco Thomas Rettenegger, cuarto, partirá 18 segundos después de que lo haga el japonés; y Oftebro buscará su segundo oro exactamente 22 segundos más tarde de que inicie su recorrido el nipón.