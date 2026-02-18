Adeliia Petrosian, la última chica de Eteri Tutberidze: dopaje, lesiones y retiradas

Petrosian, de 18 años, sumó este martes 72,89 puntos con su ejercicio corto en la categoría individual femenina. La única rusa en liza, compitiendo como atleta individual neutral, saltó al hielo de Milán en segundo lugar, pero no le pudo la presión. Y eso que solo es su segunda competición a nivel internacional desde 2021; la primera fue el Preolímpico que le dio la clasificación a estos Juegos.

Los saltos cuádruples, algo que ninguna otra patinadora de estas Olimpiadas puede hacer, no están permitidos en el programa corto; si los ejecuta correctamente en el libre, este jueves, podría recortar los casi seis puntos que la separan de la japonesa Ami Nakai, quien lidera ahora mismo la competición. Hay muchos ojos sobre ella, ya que tres deportistas rusas han sido las campeonas de esta categoría en los últimos tres Juegos.

Petrosian, triple campeona nacional de Rusia y primera mujer en hacer un cuádruple 'loop' en competición, estuvo acompañada por su entrenador Daniil Gleikhengauz, del club moscovita Sambo 70. Sin embargo, en los días previos a su debut oficial, entrenó junto a la ruso-georgiana Eteri Tutberidze, quien lidera ese club de entrenamiento.

Tutberidze tiene motivos para estar presente en Milán. En estos Juegos, ejerció en la categoría individual masculina como entrenadora del georgiano Nika Egadze, vigente campeón de Europa, que terminó décimo. Aunque no figura como entrenadora oficial de Petrosian, sí lo ha sido durante la preparación para los Juegos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su presencia en el entrenamiento de la joven rusa llevó a la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) a emitir un comunicado el pasado lunes en el que incidía, sin mencionarla, en que Petrosian había pasado todos los protocolos: "Un comité de la ISU formó una serie de robustos protocolos para el examen de atletas propuestos para participar y sus ayudantes. Esto fue aplicado a los eventos ISU que fueron parte del sistema de clasificación olímpica".

Tutberidze, en cambio, recibió su acreditación por formar parte del equipo de Georgia. Es por eso que la ISU añadió: "Los Juegos Olímpicos de invierno y las normas relacionadas son responsabilidad del Comité Olímpico Internacional".

Pero, ¿por qué tanto escrutinio sobre Tutberidze? La ruso-georgiana era la entrenadora de Kamila Valieva, quien contribuyó a que los representantes de Rusia ganaran el oro por equipos en los Juegos de Pekín 2022 hasta que dio positivo por trimetazidina en un test antidopaje realizado en diciembre de 2021. Rusia fue despojada de esa medalla, que fue a parar a Estados Unidos.

Valieva tenía 15 años y siempre defendió que no había consumido conscientemente esa sustancia. Compitió en la categoría femenina individual cuando su caso estaba en proceso de apelación, y ejecutó un programa libre con muchos errores, por el que recibió un trato frío y agresivo por parte de su entrenadora. Después, cumplió una sanción de cuatro años, y regresó a la competición a finales de 2025, cambiando de equipo de entrenadores y dejando atrás a Tutberidze.

Las dos patinadoras rusas que subieron al podio individual en Pekín 2022 también eran discípulas de Tutberidze. Anna Shcherbakova se hizo con el oro; Alexandra Trusova, con la plata. La primera no compite profesionalmente desde esos Juegos, aunque no ha anunciado su retirada oficial; la segunda abandonó la tutela de la ruso-georgiana en octubre de 2022, pero regresó a su equipo en enero de 2026.

Los dos primeros escalones del podio de Pyeongchang 2018 también llevaron el sello de Tutberidze. Alina Zagitova, campeona olímpica con 15 años, lleva sin competir desde diciembre de 2019. Evgenia Medvedeva, plata en aquellos Juegos, se retiró oficialmente en diciembre de 2021, con 22 años, por una dolencia crónica en la espalda.

No obstante, la primera gran promesa rusa de Tutberidze no fue tan exitosa en los Juegos de Sochi 2014. Yuliya Lipnitskaya, que también tenía entonces 15 años, le dio a Rusia el oro en la competición por equipos gracias a un programa libre memorable.

Sin embargo, falló en sus dos ejercicios en la categoría individual, y finalizó en quinta posición. La acumulación de lesiones y la gran exigencia, que le provocó un cuadro de anorexia, llevaron a Lipnitskaya a dejar el patinaje con apenas 19 años.

Las tempranas retiradas de las deportistas y sus frecuentes cuadros de lesiones han llevado a especular sobre la intensidad de los entrenamientos de Tutberidze en el Sambo-70. Consigue que sus patinadoras alcancen los más altos niveles de dificultad, pero también que sus carreras no se extiendan mucho más allá de los 20 años. Petrosian, por el momento, tiene 18.