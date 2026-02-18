El canadiense Dubois oro y los hermanos van ‘T Wout al podio en los 500m de pista corta

En una final a cinco con solo dos países representados, con dos canadienses y tres neerlandeses, Dubois triunfó tras una salida excepcional en la que consiguió colocarse primero en la primera curva, manteniendo el puesto por el interior en toda la carrera, en la que el neerlandés Teun Boer se fue al suelo tras un choque con el canadiense William Dandjinou, penalizado al final con el quinto y último puesto.

Cubrió los 500 metros con un tiempo de 40 segundos y 835 milésimas, ajeno al caos que se generó por detrás y que complicó a los neerlandeses la pelea por el oro.

La plata y el bronce se quedó en una misma familia, con Melle, hermano mayor, y Jens, que ya había sido doble campeón en estos Juegos en los 1.000 y 1.500 metros en pista corta. Es la primera vez que el mayor de los van ‘T Wout, de 26 años, sube a un podio olímpico en su carrera.

Esta última prueba individual masculina de patinaje de velocidad significó la decimocuarta medalla para Canadá, la cuarta de oro y la quinta en esta disciplina de velocidad.

Países Bajos alcanzó las 15 preseas, todas ellas conquistadas en Milán con el patinaje de velocidad: seis oros, siete platas y dos bronces. EFE

