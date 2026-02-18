El nuevo circuito Triathlon World Tour aspira a incluir unos 80 eventos

La incorporación de Challenge Family reforzará de manera significativa la expansión del nuevo circuito global, que arrancará oficialmente en 2027, tras un periodo de transición a lo largo del presente año, y consolidará tanto la élite del alto rendimiento como el desarrollo de una base competitiva más amplia y estructurada, según World Triatlón.
El organismo explicó que las nuevas series Challenger se configurarán como el escalón intermedio del sistema competitivo y combinarán eventos de media y larga distancia, que otorgarán puntos para el ranking global y plazas de clasificación para las pruebas élite T100 y T50 World Championship Series.
El objetivo es generar un camino deportivo claro y meritocrático, que permita a los atletas progresar desde el circuito Challenger hasta la élite mundial, dentro de un calendario coordinado y con mayor visibilidad internacional.
"Estamos construyendo un ecosistema más fuerte y cohesionado para el triatlón mundial. La incorporación de organizadores privados de referencia como Challenge Family demuestra que el nuevo Triathlon World Tour es una plataforma inclusiva, diseñada para unir a todos los actores relevantes bajo una misma visión estratégica", afirmó Antonio Arimany, presidente de World Triathlon.
El nuevo circuito mundial de Triatlón integrará a partir de 2027 el actual T100 Triathlon World Tour, las Series Mundiales de World Triathlon y las Copas del Mundo y consolidará por primera vez las principales competiciones del calendario internacional bajo una única marca, estructura deportiva y oferta comercial. EEFE