18 de febrero de 2026 - 14:35

Georgia pagará casi 190.000 dólares a sus patinadores que ganaron medalla de plata

Tiflis, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Georgia anunció este miércoles que premiará con 500.000 lari (unos 187.000 dólares) a los patinadores que ganaron la primera medalla olímpica en Juegos de Invierno para este país caucásico.

Por EFE

"Se trata de una victoria histórica para nuestro país", afirmó el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

Agregó que por ello las autoridades tomaron la decisión de pagar 500.000 lari a cada uno de los deportistas y no a la pareja, como estaba previsto anteriormente.

Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, campeones de Europa, obtuvieron la plata con 221,75 puntos, mientras que los japoneses Miuru Riku y Kihara Ryuichi se proclamaron campeones olímpicos con 231,24 puntos.

Georgia, que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1994, está representada en esta edición por ocho deportistas, seis patinadores artísticos y dos esquiadores alpinos.

