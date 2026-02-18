Las biatletas francesas no dan opción en el relevo 4x6 km

El cuarteto francés tomó el mando en el segundo tramo, con Jeanmonnot, bronce en la prueba individual de 7,5 y plata en los 15 kilómetros y que ya fue oro en el relevo mixto, y no abandonó el control de la prueba para dar a la selección femenina el tercer triunfo en estos Juegos en este deporte de las cinco competiciones disputadas hasta el momento.
Fue incrementando paulatinamente su ventaja hasta marcar en meta un tiempo de 1h10:22.7 y una ventaja de 51.3 segundos sobre Suecia, que reaccionó gracias a las dos últimas postas de las hermanas Elvira y Hanna Oebeerg tras comenzar con Linn Gestblom y Anna Magnusson, pero que se quedó sin opciones de revalidar el título obtenido en Pekín 2022.
Noruega, equipo formado por Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten y Maren Kirkeeide, llegó a liderar la prueba en determinados momentos, pero a la postre se tuvo que conformar con el bronce, a 1:07.6.
Alemania, con Julia Tannheimer, Franziska Preuss, Janina Hettich-Walz y Vanessa Voigt, concluyó en la cuarta plaza a 1:29.1.
