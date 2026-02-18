Las suecas se alzan con el oro en el esprint por equipos femeninos

Sundling y Dahlqvist marcaron un tiempo de 20:29.99, con el que superaron a las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39) y a las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20:35.86).

No se esperaba menos de las suecas, que conformaban la cabeza de serie de esta prueba tras quedar Sundling segunda y Dahlqvist tercera en la prueba individual de velocidad de esquí de fondo cerrando un podio completamente dominado por el país nórdico ya que el oro se lo llevó Linn Svahn, compatriota de ambas.

La pareja sueca también destacó en los pasados Juegos de Pekín 2022, en donde se colgó la plata tras el dúo alemán Katharina Henning y Victoria Carl, en tanto que Sundling se proclamó campeona en la prueba individual por delante de Dahlqvist,

La anécdota de la jornada en la prueba femenina la protagonizó un perro lobo, que irrumpió en la recta final durante la manga de clasificación e incluso se acercó a dos participantes que estaban llegando a meta.

El perro pertenecía a una exesquiadora local que vivía a unos 500 metros de la sede y que confirmó que su perro no era peligroso.