México gana oro en velocidad y Colombia Trinidad y Tobago suben al podio del Panamericano

El equipo femenino de México, integrado por María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola, obtuvo el primer lugar en la prueba de velocidad al finalizar con un tiempo de 47 segundos y 162 centésimas en el Velódromo de Peñalolén.

Las mexicanas superaron por 1 segundo y 294 centésimas a las colombianas lideradas por la joven promesa Stefany Cuadrado, quien junto a sus compañeras Marianis Salazar y Juliana Gaviria se quedaron con la plata.

Las estadounidenses cerraron el podio con el bronce para el equipo compuesto por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee.

En la competencia masculina de velocidad por equipos, la victoria fue para Canadá con el desempeño de los ciclistas Cole Dempster, Tyler Rorke y James Hedgcock, quienes hicieron un tiempo de 43 segundos y 372 centésimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colombia volvió a figurar con la presea de plata conseguida por el campéon Kevin Quinero, Rubén Murillo y Santiago Morales, quienes rozaron el triunfo apenas por 73 décimas.

Trinidad y Tobago, por su parte, celebró por partida doble con el bronce en esta prueba alcanzado por la estrella Nicholas Paul, Zion Pulido y Kwesi Browne (44,061) y el oro de Teniel Campbell en el scratch femenino.

La trinitense se impuso en la carrera de 40 vueltas, con una sólida presentación, mientras que la cubana Marlies Mejías llegó segunda a una vuelta de distancia, igual que la estadounidense Olivia Cummins que finalizó en el tercer lugar del podio.

El Panamericano de Pista continuará este jueves y se prolongará hasta el domingo para entregar un total de 22 títulos continentales en las categorías masculina y femenina, 11 para cada una, y un total de 66 medallas.

La competencia que alberga Chile por cuarta ocasión, tras las ediciones de 1980 1994 y 2015 dará puntos UCI clave para el ranking internacional de Copas del mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.