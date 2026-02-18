Miércoles 18 de febrero de 2026

Redacción Deportes. La segunda fase de la Copa Libertadores continua este miércoles con los partidos de ida entre el O'Higgins chileno y el Bahia brasileño, Barcelona ecuatoriano frente al Argentinos Juniors y el Nacional Potosí boliviano ante el Botafogo brasileño.

. Además, previas de los partidos del jueves: Juventud (URU)-Guaraní (PAR) y Deportivo Táchira (VEN)-Tolima (COL).

Redacción Deportes. El Cartaginés recibe este miércoles (03.00 GMT del jueves) en el estadio José Rafael Fello Meza de la ciudad costarricense de Cartago al Vancouver Whitecaps canadiense en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Además, previa del partido del jueves entre el Sporting San Miguelito panameño y el Los Angeles Galaxy estadounidense.

Liga de Campeones. El Inter de Milán visita al Bodo/Glimt noruego, el Atlético de Madrid al Brujas belga, el Newcastle al Qarabag azerbaiyano y el Olympiacos griego recibe al Bayer Leverkusen este miércoles en los partidos de ida de la fase de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Buenos Aires. Lanus y Flamengo cierran su preparación para el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana, en la que el conjunto argentino persigue su primera corona tras perder en 2014 ante Atlético Mineiro y el equipo brasileño tratará de sumar su segundo título tras el logrado en 2020 ante Independiente del Valle.

Washington. La Major League Soccer alza el telón de su temporada 2026 este fin de semana reforzada con nuevas figuras, entre ellas el colombiano James Rodríguez al Minnesota United, el alemán Timo Werner al San Jose Earthquakes o el argentino Germán Berterame como socio de Lionel Messi en el Inter Miami. Por Albert Traver.

Ciudad de México. Comerciantes que operan bajo puentes en la calzada de Tlalpan, una de las principales vías del sur de Ciudad de México, alertan que sus ingresos están en riesgo ante planes de las autoridades para reubicarlos con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol de 2026.

Madrid. Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, que este jueves se enfrenta a compatriota Chris Duarte, del Unicaja Málaga, en los cuartos de final de la Copa del Rey, habló con EFE de cómo su influencia está provocando que se vea "diferente" el nivel baloncestístico de la República Dominicana respecto a años atrás. Por Pedro Martín.

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y primer cabeza de serie, juega contra el francés Valentin Royer, y el italiano Jannik Sinner, segundo del ránking, se cruza con el australiano Alexei Popyrin este miércoles en los octavos de final del torneo ATP 500 de Doha.

Milán (Italia). La jornada de este miércoles en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 reparte medallas en las pruebas de esprint estilo libre por equipos femenino y masculino de esquí de fondo femenino; saltos acrobáticos femeninos de esquí estilo libre, 'slopestyle' masculino de snowboard, eslalon femenino de esquí alpino, relevos 4x6 km de biatlón femenino y relevos 3.000 metros y 500 masculinos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track'. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

Solda (Italia). La estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos, sale con el dorsal 7 este miércoles en el eslalon femnino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), una prueba en la que parte como gran favorita, tras no haberlo conseguido ni en la combinada, ni en el gigante, para capturar un oro en esta cita invernal. Información de Adrián R. Huber, enviado especial

Solda (Italia). El noruego Johannes Hosflot Klaebo, el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal con un total de nueve medallas de oro, cuatro de ellas en Milán Cortina 2026, aspira este miércoles a la décima en total y quinta en Italia y lo hace en la prueba de esprint por equipos de estilo libre de esquí de fondo.

Redacción Deportes. El Circuito Internacional de Barein, en Sakhir, acoge entre este miércoles y el viernes los últimos entrenamientos de pretemporada del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2026, que comienza del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

- Últimos entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir (7.00-16.00 GMT) (hasta 20).

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Vuelta a Andalucía (España) (hasta 22). 1ª etapa (FOTO): Benahavís-Pizarra (150,1 km).

- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 1ª etapa: Vila Real de Santo António-Tavira (183,5 km).

- Copa Libertadores. 2ª fase, ida: O'Higgins (CHI)-Bahia (BRA) (23.00), Barcelona (ECU)-Argentinos Juniors (ARG) (FOTO) y Nacional Potosí (BOL)-Botafogo (BRA) (01.30 del jueves).

. Previas de los partidos Juventud (URU)-Guaraní (PAR) y Dep. Táchira (VEN)-Tolima (COL).

- Copa de Campeones CONCACAF. Primera ronda, ida: Cartaginés(CRC)-Vancouver Whitecaps (CAN) (04.00 del jueves).

. Previa del partido Sporting SM (PAN)-Los Angeles Galaxy (USA).

- Liga de Campeones. Acceso a octavos, ida (FOTO): Qarabag-Newcastle (17.45 GMT) y Bodo Glimt-Inter, Olympiacos-Bayer Leverkusen y Brujas-Atlético de Madrid (VÍDEO) (20.00)

- España. LaLiga EA Sports. Partido aplazado de la 16ª jornada: Levante-Villarreal (19.00 GMT). (FOTO)

- Previa del partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana Lanús (ARG)-Flamengo (BRA).

- Serie previa de la MLS 2026. El colombiano James Rodríguez, el español Sergio Reguilón, el mexicano Germán Berterame y el alemán Timo Werner son algunas de las nuevas figuras que desembarcaron este año en la MLS. Por Albert Traver.

- México. Comerciantes que operan bajo puentes en la calzada de Tlalpan, una de las principales vías del sur de Ciudad de México, alertan que sus ingresos están en riesgo ante planes de las autoridades para reubicarlos con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol de 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga Europa. Previa del partido de ida de la fase de acceso a octavos PAOK-Celta.

- Liga italiana (jornada 24): Milan-Como (19.45 GMT).

- Terminan los entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito de Jerez (España).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

10:20 GMT. Snowboard masculino. Slopestyle. Final.

10:45. Esquí fondo femenino. Esprint equipos libre. Final.

11:15. Esquí fondo masculino. Esprint equipos libre. Final.

12:00. Esquí estilo libre fem. Saltos acrobáticos. Final.

12:30. Esquí alpino. Eslalon femenino. 2ª manga.

13:30. Snowboard femenino. Slopestyle. Final.

13:45. Biatlón femenino. Relevos 4x6km.

20:00. Short Track fem. Relevos 3.000m. Final A.

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

