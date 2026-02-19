Director deportivo de la RAI dimite tras polémica retransmisión en apertura de los JJOO

Petrecca dejará el cargo al finalizar los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y será sustituido de manera momentánea por Marco Lollobrigida, según un comunicado de la Rai.

El hasta ahora director de Rai Sport sustituyó como comentarista en la ceremonia de inauguración de los juegos al periodista Auro Bulbarelli, quien se vio obligado a dimitir tras filtrar información sobre el espectáculo, pero su escasa preparación y varios errores hicieron que los periodistas proclamasen una huelga no firmando sus piezas.

La figura de Petrecca ya había sido objeto de protestas por los gastos desorbitados de su gerencia, que, según informes de prensa tras una reunión con el jefe de personal, se habían disparado debido a contrataciones, ascensos, bonificaciones y consultores externos.

"Desde hace días todos nos sentimos avergonzados, aunque no sea por nuestra culpa. Es el momento de hacer oír nuestra voz porque estamos ante el mayor ridículo de RAI Sport en uno de los eventos más esperados", afirmaron entonces los periodistas.

En su polémica retransmisión, el director de RAI Sport, por ejemplo, aludió en varias ocasiones al Estadio Olímpico, aunque en realidad era el milanés de San Siro; confundió a la actriz italiana Matilda De Angelis con Mariah Carey; no reconoció a los portadores de la antorcha o convirtió en "hija" del presidente de Italia, Sergio Mattarella, a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, entre otros.