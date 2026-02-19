El sueco Lemke y el sudafricano Jarvis lideran el torneo de Kenia tras la primera jornada

Jarvis, 195 del ránking mundial, y Lemke, 426, completaron la primera sesión con 62 golpes, ocho bajo el par del Karen Country Club de Nairobi.
El sudafricano hizo diez 'birdies' y dos 'bogeys', mientras que el sueco sumó seis hoyos con un golpe bajo el par e hizo un 'eagle' en el último.
A un impacto de ambos, con -7, se situaron el escocés David Law y el tailandés Kiradech Aphibarnrat.
En quinta posición, a dos golpes de los líderes, quedó un grupo conformado por cinco jugadores, entre ellos, el español Ángel Ayora y el portugués Ricardo Gouveia, otro que cerró la vuelta inaugural con un 'eagle'.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El también español Rocco Repetto cerró la jornada con -5, mientras que el argentino Andrés Gallegos lo hizo con -2.