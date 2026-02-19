Jonathan Milan:"Contento por la victoria y por el tercer puesto de mi hermano Matteo"

"La verdad es que tenía dudas sobre el esprint final hoy. La escapada fue muy fuerte. Siempre nos llevaban dos o tres minutos de ventaja. El equipo trabajó bien en la persecución. A solo 1 km de meta, estaba un poco más tranquilo, pero esos instantes son muy complicados. Los compañeros lograron mantenerme al frente, en la mejor posición. Solo tuve que esprintar y estoy muy contento con mi rendimiento", explicó el "gigante de Tolmezzo".

En el podio de la etapa se clasificó tercero Matteo Milan, hermano de Jonathan, por lo que la familia estuvo representada en dos escalones en la meta de Fujairah.

"También estoy muy contento por mi hermano pequeño Matteo, que se metió entre los tres primeros. Esta es nuestra primera carrera juntos. Me alegro de que no me haya ganado hoy, pero quizás algún día lo haga", concluyó EFE