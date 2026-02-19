Juan Ayuso, nuevo líder de la Vuelta al Algarve

Ayuso, del Lidl-Trek, fue superado por Seixas (Decathlon CMA CGM Team) en un esprint en los últimos metros antes de la meta, pero ambos terminaron el recorrido de 147,2 kilómetros entre la ciudad de Portimão y Alto da Fóia, en la villa de Monchique, en 3 horas, 49 minutos y 50 segundos.

Este resultado, junto con las bonificaciones obtenidas en estos dos días de competición, permite al ciclista de Jávea ser el nuevo maillot amarillo de la Vuelta al Algarve, con un tiempo global de 8h 10:44, el mismo que Seixas.

En tercer lugar, tanto en la etapa como en la clasificación general, quedó el antiguo compañero de equipo de Ayuso en el UAE Team Emirates y otro de los favoritos para ganar la prueba, el portugués João Almeida.

Entre los diez primeros de la jornada también figura el ganador de la edición de 2023, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), en sexto puesto.

Con todo aún por decidir, la 52ª Vuelta al Algarve se dirige ahora a la turística ciudad de Vilamoura, donde este viernes se disputará la tercera de cinco etapas, una contrarreloj de 18,51 kilómetros.