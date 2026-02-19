Juegos Olímpicos de Invierno: España vive día histórico en Milano-Cortina, el patinaje busca a su reina

De cinco medallas olímpicas de invierno en toda su historia, España elevó de golpe la cuenta a siete y, sobre todo, logró el segundo oro invernal de su historia, 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa se llevara el eslalon de Sapporo 1972.

“Las sensaciones ahora son indescriptibles. Un oro olímpico, después de que España llevara 54 años sin conseguirlo y además en la primera vez que el esquí de montaña es olímpico. Siento ahora mucha alegría y mucho orgullo”, declaró Cardona.

El bronce de Ana Alonso, en una prueba femenina ganada por la suiza Marianne Fatton, tuvo además especial mérito, cinco meses después de haber sufrido un grave atropello mientras entrenaba.

Cardona y Alonso aspiran ahora a colgarse otra medalla el sábado, haciendo pareja en la prueba de relevos mixtos.

Primera medalla neutral

El esquí de montaña, la gran novedad de esta edición olímpica, trajo además este jueves la primera medalla para un deportista ruso en estos Juegos, bajo bandera neutral: Nikita Filippov se colgó la plata, detrás de Cardona.

En total, son veinte los deportistas rusos o bielorrusos que, privados de sus símbolos nacionales por la invasión de Ucrania en 2022, compiten o han competido en Italia con esa bandera neutral.

Alysa Liu contra Japón

Muchas miradas se dirigían también este jueves hacia la pista de hielo de Milano, donde se decide la prueba individual femenina del patinaje artístico, uno de los momentos estelares de cada edición.

El martes tuvo lugar el programa corto y allí la adolescente de 17 años Ami Nakai fue la dominadora, con una corta ventaja sobre su compatriota Kaori Sakamoto. Detrás de ellas, a solo 2,12 puntos de Nakai, está la estadounidense Alysa Liu, vigente campeona del mundo y que aspira a lograr el primer oro para su país en esta prueba desde Salt Lake City 2002 y a borrar la enorme decepción sufrida por la estrella Ilia Malinin en la prueba masculina, donde apenas pudo ser octavo.