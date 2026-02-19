Jueves 19 de febrero de 2026

Redacción Deportes. El Juventud uruguayo recibe la visita del Guaraní paraguayo y el Deportivo Táchira venezolano es anfitrión del Deportes Tolima colombiano este jueves en los dos últimos encuentros de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Redacción Deportes. La serie de partidos de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF se completa este jueves con el duelo entre el Sporting San Miguelito panameño y el Los Ángeles Galaxy estadounidense.

Redacción Deportes. Continúa el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 femenino, que reparte 4 cupos al Mundial de la categoría, con los partidos Venezuela-Paraguay, Colombia-Brasil y Argentina-Ecuador.

Milán (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 reparten este jueves medallas en los saltos acrobáticos de esquí estilo libre, el esprint tanto femenino como masculino de esquí de montaña, la combinada nórdica por equipos, el partido por el bronce Suiza-Suecia y la final Estados Unidos-Canadá del torneo femenino de hockey sobre hielo, la prueba de 1.500 metros de patinaje de velocidad masculino y la competición femenina de patinaje artístico. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Redacción Deportes. El Celtic escocés recibe en Glasgow al Stuttgart alemán, el Fenerbahce turco al Nottingham inglés y el Celta de Vigo español visita al PAOK griego en su fortín del estadio Toumba de Salónica este jueves en los partidos de ida de la fase de acceso a los octavos de final de la Liga Europa. Además se juegan los partidos Brann-Bolonia, Dinamo Zagreb-Genk, Lille-Estrella Roja, Ludogorets-Ferencvaros y Panathinaikos-Viktoria Plzen.

Redacción Deportes. La fase de acceso a los octavos de final de la Liga Conferencia comienza este jueves con los partidos de ida Kuopio-Lech Poznan, Noah-AZ Alkmaar, Sigma Olomouc-Lausana, Zrinjski Mostar-Crystal Palace, Drita Gjilan-Celje, Jagiellonia Bialystok-Fiorentina, Omonia-Rijeka y Shkendija-Samsunspor.

Miami. El Inter Miami comienza este sábado la defensa de su primer título de la MLS, conquistado el pasado diciembre, en un año en el que la prioridad será alzar el título continental, pero en el que el equipo tendrá que encontrar soluciones a la retirada de Jordi Alba y Sergio Busquets. Por Hugo Barcia.

Valencia (España). La Copa del Rey de España de baloncesto, que se juega en Valencia, empieza este jueves con el partido entre el anfitrión, el Valencia Basket, y el Asisa Joventut Badalona), seguido del duelo entre el Real Madrid y el defensor del titulo, el Unicaja Málaga.

Barcelona (España). El base internacional argentino Nico Laprovittola asegura en una entrevista con EFE que se siente "parte" del equipo nacionlal entrenado por Pablo Prigioni y confirma que su "idea" es "jugar un Mundial más con la selección" albiceleste, en referencia a la cita de 2027 en Catar. Por Xavi Serrano.

Redacción Deportes. El número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, juega contra el ruso Karen Khachanov, al que ha ganado en los cinco precedentes entre ambos, y el número 2, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta por primera vez al checo Jakub Mensik este jueves en los cuartos de final del torneos ATP 500 en pista dura de Doha.

- Últimos entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir (07.00-16.00 GMT) (hasta 20).

- Entrevista con el argentino Nico Laprovittola, jugador del Barça. Información de Xavi Serrano. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa del Rey, en Valencia (hasta 22) (FOTO). Cuartos de final: Valencia Basket-Joventut Badalona (17.00 GMT) y Real Madrid-Unicaja (20.00).

- NBA: Charlotte Hornets-Houston Rockets, Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks y Washington Wizards-Indiana Pacers (00.00 GMT), New York Knicks-Detroit Pistons (00.30), Chicago Bulls-Toronto Raptors (02.00), San Antonio Spurs-Phoenix Suns (01.30), Golden State Warriors-Boston Celtics (FOTO) y Sacramento Kings-Orlando Magic (03.00) y Los Angeles Clippers-Denver Nuggets (03.30).

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Vuelta a Andalucía (España) (hasta 22). 2ª etapa (FOTO): Torrox-Otura (138,6 km).

- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 2ª etapa: Portimão-Fóia (Monchique) (147,2 km).

- Recopa Sudamericana. Final. ida: Lanús-Flamengo (00.30 GMT del viernes).

- Copa Libertadores. 2ª fase, ida: Juventud (URU)-Guaraní (PAR) (22.00 GMT) y Dep. Táchira (VEN)-Tolima (COL) (00.30 GMT del viernes).

- Copa de Campeones CONCACAF. Primera ronda, ida: Sporting SM (PAN)-Los Angeles Galaxy (USA) (01.00 GMT del viernes).

- Liga Europa. Acceso a octavos, ida: PAOK-Celta (17.45 GMT).

. También se juegan (resumen) los partidos Brann-Bolonia, Dinamo Zagreb-Genk, Fenerbahce-Nottingham (17.45 GMT), Celtic-Stuttgart-Lille-Estrella Roja, Ludogorets-Ferencvaros, Panathinaikos-Viktoria Plzen (20.00).

- Liga Conferencia. Acceso a octavos, ida (resumen): Kuopio-Lech Poznan, Noah-AZ Alkmaar, Sigma Olomouc-Lausana, Zrinjski Mostar-Crystal Palace (17.45 GMT), Drita Gjilan-Celje, Jagiellonia Bialystok-Fiorentina, Omonia-Rijeka, Shkendija-Samsunspor (20.00).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 25ª jornada y previa del Athletic-Elche.

- Serie previa de la MLS 2026. Leo Messi y el Inter Miami arrancan la defensa de su corona en la MLS. Por Por Hugo Barcia.

- Argentina. Comienza la sexta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Defensa y Justicia-Belgrano, San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto, Instituto-Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia-Independiente.

- Uruguay. Previa de la tercera fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.

- DP World Tour. Abierto de Kenia, en el Karen Country Club de Nairobi (hasta 22).

- PGA Tour. The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.) (hasta 22). (FOTO)

- Previa de la temporada 2026 del Mundial de Superbike, que empieza este fin de semana en Phillip Island (Australia).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

12:55 GMT. Esquí de montaña. Esprint femenino. Final.

13:00 GMT. Esquí estilo libre masc. Saltos acrobáticos.

13:00 GMT. Combinada nórdica. Esprint por equipos.

13:15 GMT. Esquí de montaña masc. Esprint. Final.

14:40 GMT. Hockey sobre hielo fem. Por el bronce. SUI-CAN.

15:30 GMT. Patinaje de velocidad masc. 1.500 m.

18:00 GMT. Patinaje artístico. Programa libre femenino.

18:10 GMT. Hockey sobre hielo. Final femenina. USA-CAN.

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

