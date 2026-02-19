Nihon Gakko invita a la comunidad educativa a participar de los clubes

Los clubes del Nihon Gakko arrancarán la presente temporada con sus respectivas actividades a partir del mes de marzo. Con tal motivo, estará habilitando las diferentes disciplinas tales como: Deportivas: ajedrez, futsal FIFA, básquet, béisbol, hándbol. Culturales: origami, omapa y robótica. Y Artísticas: guitarra y canto, respectivamente.

Los clubes desarrollaran sus actividades en el turno tarde, siguiendo el protocolo establecido por la Secretaria Nacional de Deporte (SND), y para mayor información y/o consultas, los interesados deberán comunicarse al (0982) 873.524.

Como es costumbre, la mencionada institución incentiva la práctica de los deportes y las demás disciplinas (culturales y artísticas), como una alternativa válida para mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia y felicidad.

Sobre el ajedrez

El ajedrez, como herramienta pedagógica, es una alternativa válida para construir niños y jóvenes con la capacidad de razonar, interpretar contenidos, analizar estrategias para la búsqueda de soluciones a distintas situaciones que se presentan en la vida y desarrollar el pensamiento para sacar conclusiones positivas sobre distintas unidades programáticas.

Cientificamente esta comprobado como el ajedrez abre la mente, desarrolla el intelecto de los estudiantes que se encuentran con momentos difíciles en el juego y en décimas de segundos, tienen que encontrar el movimiento correcto de las piezas para triunfar en la partida ajedrecistica.

Recordemos que el ajedrez es considerado mundilamente como el deporte ciencia, por la capacidad de desarrollar el aspecto físico, mental, científico y estratégico para encontrar soluciones-hipótesis a distintos problemas de investigación planteados en la vida diaria, además de favorecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Según un comunicado emitido, el Nihon Gakko trabaja desde hace 33 años con la Academia de Ajedrez, con excelentes resultados y con la promoción de alumnos sobresalientes que han utilizado el ajedrez como una alternativa válida para elevar el nivel de aprendizaje en las distintas disciplinas con las que cuenta el plan curricular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Sobre el béisbol

¿Cómo se juega el béisbol? Las reglas básicas para entenderlo

El béisbol es uno de los deportes con más reglas en el mundo. Desde inicios de la civilización ya se jugaban ciertas actividades que incluían palos y pelotas hechas para la distracción y diversión de las personas. Con el paso del tiempo, estas actividades fueron evolucionando y teniendo sus reglas, por lo que pasaron de ser solamente un juego con una pelota y un palo hasta llegar a lo que hoy conocemos como el béisbol.

¿Béisbol o baseball?

Desde mediados del siglo XIX, el béisbol es reconocido como un deporte profesional y, aunque al principio era conocido como Knickerbocker, sus reglas y nombre también evolucionaron hasta el “baseball” o “béisbol”, un deporte originado en los Estados Unidos.

Asimismo, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), es válido utilizar tanto béisbol con acento como sin acento, ambas se adaptaron de la voz inglesa “baseball”.

La disciplina cuenta con diez reglas que definen cómo se juega el béisbol y las características de este deporte, incluyendo las medidas del terreno de juego. Sin embargo, cada una de estas normas tienen un sinfín de incisos que definen cada situación del juego.

Reglas básicas del béisbol

El equipo local siempre comienza jugando a la defensiva, mientras que el visitante inicia bateando. Después de tres outs, cambian su posición en el campo.

El campo de juego tiene dos líneas que delimitan el terreno y que, dependiendo de dónde caiga un batazo, se considerará la pelota en juego o fuera de juego. En caso de que la pelota toque cualquier parte del terreno entre estas dos líneas después de ser bateada, es marcada como buena; si cae detrás de las líneas, será foul.

Si un bateador falla al golpear la pelota, acumula un “strike”. Al acumular tres strikes en su turno, el jugador queda fuera, es decir, es out.

Cuando tres jugadores a la ofensiva son puestos fuera, finaliza el turno ofensivo del equipo y pasa a la defensiva, mientras que el oponente que defiende pasa a batear.

Cuando la pelota pasa por una zona donde el bateador pudo haber hecho contacto con ella y no lo hace, el lanzamiento se canta como strike. Si la pelota pasa fuera de esa zona, se marcará “bola”.

Cuando el bateador acumula cuatro “bolas” o es golpeado por un lanzamiento del pitcher, automáticamente avanza a la primera base.

Los jugadores deben seguir el orden al bate de su equipo establecido por el manager antes del juego en la hoja del “lineup” o “alineación”.

Si el bateador golpea a la pelota y cae entre las dos líneas, tendrá que correr las bases mientras que los jugadores del equipo contrario intentarán recoger la pelota para tocar al corredor con ella o pisar la base teniendo la pelota en su poder. El corredor queda out si logran hacerlo; en caso contrario, llegará “safe” a la base.

Si el bateador golpea la pelota y un jugador defensivo la captura antes de que esta toque el suelo, el bateador es puesto fuera.

El objetivo del béisbol es que la mayor cantidad de jugadores pisen cada una de las cuatro bases en el campo. De conseguirlo, se considera que anota una carrera, en otros países como Japón también conocido como punto.

Si el bateador golpea la pelota y ésta rebasa la pared del fondo entre las líneas, se decreta home run, en español conocido como cuadrangular. El jugador debe recorrer las bases pisando cada una de ellas para anotar la carrera para su equipo. Si hay corredores en las bases, estos también anotan automáticamente.

De esta manera, según señalan, el Nihon Gakko busca compartir momentos de alegría y motivación con la comunidad de nuestro querido Paraguay, tratando de mejorar la calidad de vida, alcanzar la excelencia y felicidad, que es su lema.