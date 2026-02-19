19 de febrero de 2026 - 06:40
Oriol Cardona y Ot Ferrer, a semifinales del sprint de esquí de montaña
Bormio (Italia), 19 feb (EFE).- Los españoles Oriol Cardona y Ot Ferrer lograron el pase a la semifinal de la prueba sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este jueves en la estación de Bormio
El gerundense Cardona y el barcelonés Ferrer, encuadrados en la primera de las tres rondas de seis, concluyeron primero y segundo, respectivamente.
A la siguiente ronda pasaron las tres mejores de cada serie, más los tres mejores tiempos restantes ('lucky loosers').
Las rondas semifinales arrancarán a las 13:25 (las 12:25 horas GMT).