Viernes 20 de febrero de 2026

Chicago (EE.UU.). Serie previa MLS. James Rodríguez está de vuelta. Y elige la MLS. Tras su salida de León en noviembre, encontró nueva casa en la fría Minneápolis. Será el 10 del Minnesota United hasta junio. El Mundial con Colombia, el objetivo. Y otro gran negocio para la MLS, que agranda sus horizontes. Por Andrea Montolivo.

Miami (EE.UU,). Serie previa MLS. El Inter Miami se ha convertido por primera vez en el club más valioso de la MLS al inicio de la temporada 2026, con una valoración de 1.450 millones de dólares, superando al Los Angeles FC. Por Hugo Barcia.

Valencia. Este viernes se completa el cuadro de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, a las que accederán los ganadores de los dos últimos cruces de cuartos de final. El Kosner Baskonia se enfrenta en el Roig Arena de Valencia a La Laguna Tenerife (17.00 GMT) y el Barça al UCAM Murcia (20.00 GMT). Por Nacho Herrero

Redacción deportes. El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y que ya suma diez victorias en 2026, disputa este viernes por primera vez las semifinales del Torneo ATP 500 de Doha, donde se medirá al ruso Andrey Rublev (5), al que ha ganado en cuatro de sus seis enfrentamientos anteriores. El francés Arthur Fils y el ganador del partido Jannik Sinner-Jakub Mensik pelearán por un puesto en la final del sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Redacción Deportes. El Circuito Internacional de Barein, en Sakhir, acoge este viernes la tercera y última jornada de los últimos entrenamientos de pretemporada del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2026, que comienza del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Torrelavega (Cantabria). "Historia del ciclismo en Colombia" es el nuevo libro sobre este deporte del cántabro Marcos Pereda, en el que, como cuenta a EFE, se podrá ver la dimensión social, histórica y literaria del ciclismo en el país latinoamericano, más allá de la crónica deportiva de los llamados ‘escarabajos’. Por Javier G.Paradelo

- Últimos entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir (7.00-16.00 GMT)

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies-Utah Jazz y Washington Wizards-Indiana Pacers (01.00), Atlanta Hawks-Miami Heat (FOTO) y Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (01.30), New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets (02.00) y Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers y Portland Trail Blazers-Denver Nuggets (04.00).

- España. Copa del Rey, en Valencia (hasta 22) (FOTO). Cuartos de final: Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife (17.00 GMT) y Barça-UCAM Murcia (20.00 GMT).

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Vuelta a Andalucía (hasta 22). 3ª etapa (FOTO): Jaén-Lopera (180,9 km).

- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 3ª etapa: CRI Vilamoura-Vilamoura (19,5 km).

- "Historia del ciclismo en Colombia" es el nuevo libro sobre este deporte del cántabro Marcos Pereda, en el que, como cuenta a EFE, se podrá ver la dimensión social, histórica y literaria del ciclismo en el país latinoamericano, más allá de la crónica deportiva de los llamados ‘escarabajos’. Por Javier G.Paradelo (Foto) (Audio) (Vídeo)

- España. LaLiga EA Sports. 25ª jornada (FOTO): Athletic-Elche (20.00 GMT).

- Liga francesa (jornada 23): Brest-Marsella (19:45 GMT)

- Previa general de la MLS 2026. Por Andrea Montolivo.

- Argentina: Continúa la sexta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Estudiantes de La Plata-Sarmiento, Boca Juniors-Racing Club, Rosario Central-Talleres y Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Gimnasia y Esgrima de La Plata.

- Panamá: Previa de la sexta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

- DP World Tour. Abierto de Kenia, en el Karen Country Club de Nairobi (hasta 22).

- PGA Tour. The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.) (hasta 22). (FOTO)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

13:10. Esquí estilo libre. Skicross fem. Finales.

13:30. Esquí estilo libre masc. Saltos acrobáticos.

14:15. Biatlón masc. Prueba salida masiva 15 km.

16:30. Patinaje de velocidad. 1.500 m femenino.

19:30. Esquí estilo libre masc. Halfpipe. final.

21:30. Short track masc. Relevos 5.000 m relevos. Final A.

- Seis Naciones. Previa de la tercera jornada.

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España