Bridgeman y Penge lideran el Genesis Invitational y Scheffler reacciona

En el Riviera Country Club, Bridgeman y Penge brillaron con sendas rondas de 64 golpes, 7 bajo par, y tienen un golpe de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy, que este viernes firmó un 6 bajo par.
McIlroy logró cuatro birdies y un eagle, sin cometer error alguno.
Más abajo en la tabla se encuentra Scheffler, número uno del mundo, que reaccionó con orgullo después de cerrar el jueves con 5 sobre par tras los primeros 10 hoyos.
El viento y la lluvia caída en el día inaugural impidió a Scheffler terminar su ronda. El estadounidense la retomó este viernes y cerró con tres sobre par.
En la segunda vuelta, logró un tres bajo par para igualar su cuenta.
El venezolano Jhonattan Vegas es el mejor jugador latino, con un acumulado de cinco bajo par.