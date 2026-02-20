Polideportivo
20 de febrero de 2026 - 22:04

Daniela Maier arrasa en Livigno y se proclama nueva campeona olímpica de skicross

La alemana Daniela Maier se proclamó nueva campeona olímpica de skicross al ganar, con enorme autoridad, la prueba de esa disciplina del freestyle (esquí acrobático) de los Juegos de Milano-Cortina d’Ampezzo (Italia) que se disputó este viernes en Livigno. ANNA SZILAGYI

Por ABC Color

Maier, de 29 años, bronce hace cuatro en los Juegos de Pekín y que también había capturado ese metal el año pasado en los Mundiales de Engadin (Suiza), se impuso por delante de la suiza Fanny Smith, medallista de plata, y de la sueca Sandra Naeslund, a la que sucedió en el historial de la prueba y que concluyó tercera este viernes en Livigno.

La alemana arrasó en el circuito del Snow Park de Livigno, de 1.190 metros de longitud, con un desnivel de 154 y 50 elementos, en el que dominó todas las rondas.

Fue primera en la de octavos, en la de cuartos y en la semifinal, en la que relegó al segundo puesto a la francesa Marielle Berger, que pasaría junto a ella a la ronda decisiva de las mejores cuatro y se tuvo que conformar con el cuarto puesto de una prueba en la que la suiza Talina Gantenbein ganó la final pequeña y acabó en la quinta posición.

Naeslund, de 29, cuádruple campeona del mundo -una de ellas en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada)- que defendía título, también se había impuesto en todas sus instancias, salvo en la decisiva última.