Daniela Maier arrasa en Livigno y se proclama nueva campeona olímpica de skicross

Maier, de 29 años, bronce hace cuatro en los Juegos de Pekín y que también había capturado ese metal el año pasado en los Mundiales de Engadin (Suiza), se impuso por delante de la suiza Fanny Smith, medallista de plata, y de la sueca Sandra Naeslund, a la que sucedió en el historial de la prueba y que concluyó tercera este viernes en Livigno.

La alemana arrasó en el circuito del Snow Park de Livigno, de 1.190 metros de longitud, con un desnivel de 154 y 50 elementos, en el que dominó todas las rondas.

Fue primera en la de octavos, en la de cuartos y en la semifinal, en la que relegó al segundo puesto a la francesa Marielle Berger, que pasaría junto a ella a la ronda decisiva de las mejores cuatro y se tuvo que conformar con el cuarto puesto de una prueba en la que la suiza Talina Gantenbein ganó la final pequeña y acabó en la quinta posición.

Naeslund, de 29, cuádruple campeona del mundo -una de ellas en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada)- que defendía título, también se había impuesto en todas sus instancias, salvo en la decisiva última.