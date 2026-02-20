De un garaje a los Juegos

Son 22 los centros de entrenamiento en Milán Cortina 2026. Unos 1.000 equipos para más de 3.500 atletas. Toda medalla olímpica, sea en cualquiera de las seis villas, pasa por el gimnasio y por sus máquinas. Ha sido así ya en 10 Juegos. Pero, ¿cómo nace este gigante? ¿quién está detrás de él?

"Soy un emprendedor italiano que, en 1983, empezó a construir máquinas de entrenamiento en el garaje de su casa. Desde entonces, mi vida y Technogym han crecido juntas alrededor de una misma visión: promover el wellness como un estilo de vida. La persona detrás del éxito de la compañía soy yo, pero también es un equipo global que comparte esta misión desde hace más de cuarenta años. No existe una diferencia real entre ambas versiones; mi historia personal y la de la empresa están completamente unidas", explicó Alessandri a EFE.

La empresa italiana está presente en más de 100 países. Más de 70 millones de personas entrenan con sus equipos en 100.000 centros y 500.000 domicilios particulares.

El wellness como filosofía de vida. "Siempre he visto el gimnasio como un espacio para mejorar la calidad de vida. Mi filosofía se basa en el concepto de wellness, que defino como el equilibrio perfecto entre actividad física regular, una alimentación saludable y una mentalidad positiva", comentó.

"Y la clave ha sido precisamente esa visión. No vendemos máquinas, ofrecemos una experiencia completa. El wellness se ha convertido en un auténtico estilo de vida que las personas adoptan más allá del gimnasio", añadió.

Su interés en biomecánica y diseño industrial le empujaron a crear su propia máquina de ejercicios.

"El deporte siempre ha formado parte de mi vida. De joven, me apasionaban la biomecánica y el diseño industrial. Un día decidí construir una máquina para mi propio uso y ahí nació todo. Me di cuenta de que había una necesidad en el mercado: crear productos más ergonómicos, seguros y con un diseño cuidado. Y en ese momento, decidí emprender", apuntó.

Con el paso de los años, el mundo de los gimnasios ha evolucionado vertiginosamente.

"El sector del wellness ha superado muchos retos: la transición del culturismo al fitness y del fitness al bienestar integral, la revolución digital, la competencia global y más recientemente, la pandemia, que transformó por completo los hábitos de entrenamiento. Cada desafío ha sido una oportunidad para innovar y reafirmar nuestra visión", señaló.

Y el diseño cobra cada vez más importancia: "El diseño es parte de nuestra identidad italiana, pero para nosotros va mucho más allá de la estética: es ergonomía, funcionalidad y emoción. Una máquina debe ser intuitiva, segura y agradable de usar. Esa combinación de ciencia del movimiento, tecnología y elegancia italiana ha sido siempre nuestra firma", desgranó.

La verdadera clave del éxito, aclaró, es la integración: "Unimos diseño, conectividad digital y contenidos de entrenamiento en un único ecosistema. Así conseguimos motivar a las personas y hacer que el ejercicio se integre de forma natural en su estilo de vida", comentó.

Inteligencia artificial, clave en el futuro Alessandri es un emprendedor que no quiere asentarse. "Si funciona, es obsoleto. Esa mentalidad es la que nos impulsa a anticipar las necesidades del futuro", agregó.

Aunque mantiene la mirada en un objetivo claro a largo plazo, de carácter mucho más social, gracias a la presencia de las nuevas tecnologías.

"Nuestra meta es dejar un impacto social duradero, contribuyendo a construir un mundo mejor basado en la salud de las personas. Queremos que el wellness sea una oportunidad accesible para todos. Hoy la inteligencia artificial es una herramienta clave para lograrlo, ya que nos permite personalizar al máximo la experiencia de entrenamiento y llevar el bienestar a cualquier contexto", finalizó.