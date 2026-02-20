El noruego Dale-Skjevdal gana el oro en 15 kilómetros

El nuevo campeón olímpico, de 28 años, cruzó la meta en solitario, con un tiempo de 39:17.1 y como el único que sumó pleno de aciertos en los 20 disparos, seguido de Laegreid, a 10.5 segundos (39:27.6) y con una penalización, y del francés Quentin Fillon Maillet, a 25.6 segundos (39:42.7) y cuatro penalizaciones.

Sturla Holm Laegreid se colgó su tercera plata en estos Juegos, tras las de 12,5 km. y el relevo masculino 4x7,5 km, además de los bronces en 10 km sprint y 20 km.

Quentin Fillon Maillet lideró la prueba en sus primeros kilómetros y al final, superó en el último asalto al alemán Philipp Horn para subir por cuarta vez al podio de Milano-Cortina, la primera al tercer cajón.

En estos Juegos también ganó el oro en 10 kilómetros esprint y en las pruebas de relevo masculino 4x7,5 kilómetros y relevo mixto 4x6 kilómetros. EFE

