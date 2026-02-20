Polideportivo
20 de febrero de 2026 - 11:50

El noruego Dale-Skjevdal gana el oro en 15 kilómetros

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El noruego Johannes Dale-Skjevdal consiguió este viernes su primera medalla en los Juegos de Milán-Cortina 2026, al imponerse en la prueba masculina de biatlón salida masiva 15 kilómetros, seguido de su compatriota Sturla Holm Laegreid, que conquistó su quinto metal en la competición.

El nuevo campeón olímpico, de 28 años, cruzó la meta en solitario, con un tiempo de 39:17.1 y como el único que sumó pleno de aciertos en los 20 disparos, seguido de Laegreid, a 10.5 segundos (39:27.6) y con una penalización, y del francés Quentin Fillon Maillet, a 25.6 segundos (39:42.7) y cuatro penalizaciones.

Sturla Holm Laegreid se colgó su tercera plata en estos Juegos, tras las de 12,5 km. y el relevo masculino 4x7,5 km., además de los bronces en 10 km sprint y 20 km.

Quentin Fillon Maillet lideró la prueba en sus primeros kilómetros y al final, superó en el último asalto al alemán Philipp Horn para subir por cuarta vez al podio de Milán-Cortina, la primera al tercer cajón.

En estos Juegos también ganó el oro en 10 kilómetros esprint y en las pruebas de relevo masculino 4x7,5 kilómetros y relevo mixto 4x6 kilómetros.

