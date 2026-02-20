El noruego Dale-Skjevdal gana el oro en 15 kilómetros

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El noruego Johannes Dale-Skjevdal consiguió este viernes su primera medalla en los Juegos de Milán-Cortina 2026, al imponerse en la prueba masculina de biatlón salida masiva 15 kilómetros, seguido de su compatriota Sturla Holm Laegreid, que conquistó su quinto metal en la competición.