Países Bajos, campeón olímpico en 5.000 metros de pista corta

Los hermanos Jens y Melle van ‘t Wout, Frisco Emons y Teun Boer cubrieron los 5 kilómetros de la pista de hielo de Milán en 6 minutos 51 segundos y 847 milésimas, dominadores absolutos de la prueba en la que Corea del Sur finalizó plata, con una marca de 6:52.239.

El bronce fue para Italia, que en los cuatro últimos giros pasó de estar fuera del podio a ponerse plata momentáneamente, hasta la última curva en la que cedió su plaza a los surcoreanos. El tiempo ‘azzurro’ fue de 6:52.335. Canadá fue la nación que se quedó fuera del podio.

Los hermanos van ‘t Wout se subirán al podio por segunda vez, pues ya fueron plata y bronce en los 500 metros de pista corta. Esta vez celebrarán juntos el oro olímpico.

Es la quinta medalla de oro para Países Bajos en pista corta, que suma a la conquistada en esta prueba a las dos de Jens van ‘T Wout y de Zandra Velzeboer.

Otras tres añade en patinaje de velocidad clásico, para hacer un palmarés total de 18 medallas, todas conquistadas en el hielo milanés para confirmarse como la nación dominadora sin discusión en esta disciplina que le permite colocarse en cuarta plaza en el medallero.

Justo por delante, Italia, con 27 preseas, superada por Estados Unidos y Noruega. EFE