Rai manda en el Genesis Invitational y Scheffler se hunde en un día de viento y lluvia

El fuerte viento y la lluvia de la mañana local en el Riviera Country Club provocaron una interrupción de cerca de tres horas en el día inaugural del torneo californiano.

Decenas de jugadores no pudieron terminar su ronda por oscuridad, entre ellos un Rai que es líder con un total de seis bajo par tras jugar los primeros 16 hoyos.

Le persiguen el norirlandés Rory McIlroy y Jacob Bridgeman, ambos con -5, que sí pudieron terminar sus rondas.

El neozelandés Ryan Fox, que también pudo terminar la ronda, es tercero con cuatro bajo par.

Fue un día particularmente complicado para Scheffler, que es último con un muy poco habitual cinco sobre par tras diez hoyos, con tres bogeys y un doble bogey.