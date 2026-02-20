Sábado 21 de febrero de 2026

Redacción Deportes. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, disputa este sábado por primera vez en su carrera la final del Torneo ATP 500 en pista dura de Doha, en la que se medirá al francés Arthur Fils, cuarenta en el ranking de la ATP, al que el español ha derrotado en sus dos enfrentamientos anteriores.

Seixal (Portugal). La capitana del Benfica, la española Paula Domínguez Encinas 'Pauleta', explica en una entrevista con EFE que el fútbol femenino portugués le ha dado las condiciones de ser quien es la actualidad, hasta el punto de que acaba de ser convocada por primera vez por la selección absoluta de Portugal para jugar la fase de clasificación para el Mundial 2027.

- Copa del Rey, en Valencia (hasta 22) (FOTO). Semifinales: Real Madrid-Valencia Basket (17.00 GMT) y Kosner Baskonia-Barça/UCAM Murcia (20.00 GMT).

- NBA (-1 GMT): Phoenix Suns-Orlando Magic (23.00), New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers (01.00), Chicago Bulls-Detroit Pistons, Miami Heat-Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs-Sacramento Kings (02.00) y New York Knicks-Houston Rockets (02.30).

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Vuelta a Andalucía (hasta 22). 4ª etapa (FOTO): Montoro-Pozoblanco (166 km).

- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 4ª etapa: Albufeira-Lagos (175,1 km).

- España. LaLiga EA Sports. 25ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Real Sociedad-Oviedo (14.00), Betis-Rayo Vallecano (16.15), Osasuna-Real Madrid (18.30) y Atlético de Madrid-Espanyol (21.00).

- Liga inglesa (jornada 27)(-1 GMT): Aston Villa-Leeds (16:00), Brentford-Brighton (16:00), Chelsea-Burnley (16:00), West Ham-Bournemouth (18:30), Manchester City-Newcastle (FOTO) (21:00)

- Liga alemana (jornada 23) (FOTO)(-1 GMT): Bayern-Eintracht (15:30) y Leipzig-Dortmund (18:30)

- Liga francesa (jornada 23): Lens-Mónaco (17:00) y PSG-Metz (FOTO) (21:05).

- Liga italiana (jornada 26) (FOTO)(-1 GMT): Juventus-Como (14:00 GMT) y Lecce-Inter (17:00 GMT)

- DP World Tour. Abierto de Kenia, en el Karen Country Club de Nairobi (hasta 22).

- PGA Tour. The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.) (hasta 22). (FOTO)

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuIto de Buriram (y 22).

- Mundial de Superbike. Primera prueba, en Phillip Island (Australia)(FOTO). Primera carrera (05.00 GMT).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

- Seis Naciones. 3ª jornada: Inglaterra-Irlanda (14.10 GMT) y Gales-Escocia (67:40 GMT).

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21)y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

