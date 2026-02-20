Ucrania agradece el apoyo de Italia, Reino Unido y Polonia a su boicot a los Paralímpicos

En el comunicado publicado este viernes en la red social X, Bidnyi agradeció al comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef; a la ex primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė; y al Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, por su decisión de no asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos.

Entre los políticos internacionales que también condenaron la decisión del CPI, citados por el comunicado, están el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys; el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani; el ministro de Deporte y Juventud de Italia, Andrea Abodi; la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže; el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna; y la secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy.

Los dirigentes ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán del 6 al 15 de marzo en las ciudades italianas de Milán y Cortina, en protesta por la decisión de los organizadores de permitir que los atletas rusos y bielorrusos participen bajo bandera de sus países.

En septiembre pasado, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo sus plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El CPI confirmó esta semana que en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico.

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.

Ucrania exige la expulsión completa de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Kiev denuncia que Rusia está violando los valores olímpicos con su agresión militar contra Ucrania, y acusa a muchos deportistas rusos de apoyar la guerra.

Las tensiones entre Kiev y el Comité Olímpico Internacional (COI) se acrecentaron en los últimos días tras la expulsión de los Juegos Olímpicos de Invierno de un atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, que había insistido en competir con un casco decorado con imágenes de deportistas que han muerto en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania.