21 de febrero de 2026 - 23:05

Bridgeman consolida el liderato sobre McIlroy en el Genesis Invitational

Washington, 21 feb (EFE).- El estadounidense Jacob Bridgeman consolidó este sábado el liderato del Genesis Invitational tras la tercera jornada, ahora con seis golpes de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy.

Bridgeman firmó una tarjeta de 64 golpes (siete bajo el par) en el Riviera Country Club de California, con un 'eagle', siete 'birdies' y dos 'bogeys', para dejar su acumulado en -19.

McIlroy, por su parte, se descolgó tras completar la ronda con 69 golpes (dos bajo el par) con tres 'birdies' y un 'bogey'. El norirlandés tiene un acumulado de -13.

A Bridgeman y McIlroy les siguen el sudafricano Aldrich Potgieter con un acumulado de -12, el inglés Aaron Rai (-11) y los estadounidenses Kurt Kitayama y Xander Schauffele (-10).

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, firmó la mejor de sus jornadas completando el circuito con 66 golpes (cinco bajo el par), pero está a 14 golpes de Bridgeman, con un acumulado de -5 tras haber arrancado el jueves con una ronda de +3.

El venezolano Jhonattan Vegas, único latinoamericano que superó el corte, completó la ronda con 74 golpes (+3), perdiendo 22 posiciones en la tabla con un acumulado de -2.

El Genesis Invitational, torneo gestionado por la fundación Tiger Woods, celebra este 2026 su edición centenaria con su regreso al Riviera Country Club de Los Ángeles.