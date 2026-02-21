Cardona: Hubo 'mix' de emociones, no sabíamos cuanto sería la sanción, pero a celebrarlo

Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) y segundo campeón olímpico invernal español después del madrileño Francisco Fernández Ochoa -oro en eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón)- sabía que iban a ser penalizados, ya que 'Anita' había cometido un pequeño error al poner, en la última transición de su segunda posta, la piel de foca sobre sus esquís fuera de la zona reglamentaria; algo que era motivo de sanción.

"Veníamos a por el oro y ha sido un 'mix' de emociones al final, porque no sabíamos de cuánto tiempo estábamos hablando en cuanto a lo que la penalización se refería", explicó Oriol, que este sábado añadió un bronce al oro que había ganado el jueves en la prueba sprinT, en la que es asimismo doble campeón mundial y europeo.

"Yo lo estaba viendo y sabía que nos iban a penalizar. Tiré a muerte, aunque, bueno, lo hubiera hecho de igual manera", aseguró el astro gerundense en la zona mixta de la pista de competición de la estación de Bormio.

"Al final, había suficiente distancia con el cuarto equipo (algo más de 16 segundos, sobre los estadounidenses Cameron Smith y Anna Gibson) para mantener el podio", apuntó.

"Así que estoy contento, porque a pesar de venir a por el oro, este tercer puesto es historia del deporte español en Juegos de invierno, por lo que estamos contentos y con ganas de celebrarlo", comentó Cardona después de convertirse, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, en el deportista español más laureado de toda la historia.