El español Ayora y el sudafricano Jarvis, líderes en Kenia a falta de una jornada

Ayora, de 21 años y 112 del ránking mundial, comenzó el tercer recorrido a dos golpes de la cabeza, compartida por Jarvis y el francés Frederic Lacroix, y gracias a los seis 'birdies' que sumó para hacer una tarjeta de 64 golpes, se puso al frente de la clasificación.

Como en las dos jornadas previas, el malagueño se mostró muy regular y no cometió ningún error significativo, lo que le permitió, incluso, ponerse líder en solitario tras el hoyo 12 del Karen Country Club de Nairobi.

Ayora está considerado una de las grandes promesas del golf español y aspira a su primer título, para lo que incorporó en enero a su equipo técnico al extenista Juan Carlos Ferrero después de dejar de ser entrenador del número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Líder desde la primera jornada, Jarvis, de 22 años y 195 del mundo, tuvo su peor ronda con 66 golpes, cuatro bajo par del campo, pero logró mantenerse en al cabeza con un total de -17.

Como Ayora, el sudafricano hizo también seis 'birdies', pero le lastraron los dos 'bogeys' en los hoyos 10 y 17.

A un golpe del español y del sudafricano, están el estadounidense Davis Bryant y el sudafricano Hennie Du Plessis y a dos, con -15, el italiano Francesco Laporta.

Con opciones de aproximarse a los puestos delanteros están los españoles Jorge Campillo y Manuel Elvira, ambos con -10, mientras que el argentino Andrés Gallegos cerró la tercera ronda con un global de -6.