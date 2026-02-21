El neerlandés Bergsma, campeón olímpico en salida en grupo con 40 años

Casi como si fuera ciclismo, con una escapada y en solitario, saludando erguido mientras el resto del grupo braceando para luchar por el bronce. Así cruzó la leyenda neerlandesa la línea de meta en el hielo milanés, tras 7 minutos, 55 segundos y 50 centésimas.

Fue también bronce en los 10.000 metros en estos Juegos, por lo que suma a su palmarés dos medallas a las ya seis que acumulaba antes de llegar a Italia. Es su segundo oro olímpico.

Retó con un temprano ataque al llamado a ser el dominador del patinaje de velocidad, el estadounidense Jordan Stolz, y ganó con casi una vuelta de ventaja. Se quedó incluso fuera del podio el americano, que cedió en el esprint final ante el italiano Andrea Giovannini.

Tuvo energía incluso Bergsma para dejar atrás a Thorup a falta de dos vueltas, sobrado de adrenalina para un merecido oro que suma el noveno de Países Bajos, para hacer un total de 19 medallas en estos Juegos en los que se ubica en la cuarta plaza del medallero, todas conquistadas en el patinaje de velocidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy