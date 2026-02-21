21 de febrero de 2026 - 16:00
Final olímpica de 'halfpipe' de esquí acrobático femenina, pospuesta a este domingo
Livigno (Italia), 21 feb (EFE).- La final olímpica de 'halfpipe' de freestyle -esquí acrobático- de los Juegos Olímpicos de Milan Cortina d'Ampezzo (Italia), que se tenía que haber disputado este sábado en Livigno ha sido pospuesta al domingo, jornada de cierre, a causa de las inclemencias meteorológicas.
La prueba, inicialmente programada para este sábado a las siete y media de la tarde (las 18:30 horas GMT), ha sido pospuesta a causa de la fuerte nevada caída en Livigno, donde se disputará finalmente este domingo a las once menos veinte de la mañana (09:40 horas GMT).