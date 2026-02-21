Finlandia encuentra consuelo en el bronce a costa de Eslovaquia (1-6)

Redacción Deportes, 21 feb (EFE).- La selección de Finlandia, que defendía el único oro de su historia, que se colgó hace cuatro años en Pekín 2022, logró este sábado el consuelo del bronce en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 al ganar a la de Eslovaquia por 1-6 en el penúltimo partido del torneo masculino de hockey sobre hielo.