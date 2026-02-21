Finlandia encuentra consuelo en el bronce a costa de Eslovaquia (1-6)

Finlandia derrotó a Eslovaquia en el PalaItalia de Milán gracias a los tantos de Sebastian Aho y Erik Haula. Tomas Tatar marcó el 1-2 poco antes del final del tercer período para Eslovaquia para devolver la emoción al duelo.
En el tercer episodio, Finlandia cerró el triunfo con los tantos de Roope Hintz, Kaapo Kakko, el segundo de Erik Haula y Joel Armia para el 1-6 final.
Los finlandeses sellan así su octava medalla olímpica y la quinta de bronce. Los eslovacos perseguían su segundo bronce tras el de 2022 a costa de Suecia.
Este domingo se juega la final entre Canadá, que persigue su décimo oro, y Estados Unidos, en pos del tercero.
