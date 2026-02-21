Floyd Mayweather anuncia su regreso

“Money” Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó en un comunicado recogido por la cadena ESPN de que volverá a las peleas después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la primavera de este año.

“Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento”, aseguró Mayweather.

El boxeador estadounidense volverá a las peleas junto a su socio global de medios CSI Sports/FIGHT SPORTS. Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contra John Gotti III en Ciudad de México. EFE

