Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempos al ducharse por sexta vez en oro

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, ya había elevado el pasado miércoles a diez oros y una plata su propio récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal: el que le había arrebatado tres días antes a su compatriota Marit Bjoergen, asimismo esquiadora nórdica, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 lo había dejado en ocho oros, cuatro platas y tres bronces.

Este sábado se impuso en la prueba reina, que ganó, con un tiempo de dos horas, siete minutos y siete segundos, por delante de sus compatriotas Martin Loewenstrom Nyenget, que entró a 17 segundos y medio; y Emil Iversen, que, a 46, 2, capturó el bronce.

El gran triunfador de los Juegos de Milano-Cortina d’Ampezzo se había impuesto el pasado miércoles, junto a Einar Hedegart, en la prueba sprint por equipos, consiguiendo de esa forma su quinto oro; después de los que había capturado -siempre en Tesero- en el skiatlón del primer domingo, en el sprint del primer martes, el 10 kilómetros del primer viernes y el relevo 4 x 7,5 del domingo pasado.

Klaebo había igualado otro récord el pasado miércoles: el del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980. El único antes que él que había ganado cinco en unos mismos Juegos.

El insaciable astro nórdico, hizo buena su condición de favorito y ganó, también, los 50 kilómetros, con lo que batió el récord de Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.