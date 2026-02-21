La clausura de Milano-Cortina rendirá homenaje a la belleza italiana y se transmitirá en vivo por ABC en YouTube

Las competiciones deportivas, que comenzaron el 4 de febrero con el curling dos días antes de la ceremonia de inauguración, concluyen el domingo por la tarde con la esperadísima final de hockey masculino entre Estados Unidos y Canadá.

Luego, por la noche, a partir de las 20:30 locales (16:30 de Paraguay), el deporte dejará paso al arte y al espectáculo para poner el broche de oro a la quincena olímpica italiana, con la ceremonia de clausura en la que tendrán lugar el tradicional desfile de los atletas y la extinción del pebetero olímpico.

Mientras que la ceremonia de apertura se celebró simultáneamente en cuatro sedes para unificar unos Juegos dispersos, la clausura tendrá lugar en la bella Verona, conocida en todo el mundo por ser el escenario del drama de Romeo y Julieta.

Si el acto de inauguración sirvió para celebrar la armonía, la clausura pondrá el acento en la belleza a través de las artes y el deporte.

“Con ’Belleza en acción’, todos los medios de expresión, danza, música, cine, arquitectura, se integran en una coreografía coral”, explicó Maria Laura Iascone, directora de ceremonias de Milano-Cortina.

“La belleza no solo se mostrará, sino que se vivirá, se compartirá y se sentirá. Queremos que el público forme parte integrante de una historia que combine emoción y reflexión, cuerpo y alma”, añadió.

Los organizadores ya han desvelado algunos nombres que figurarán en el programa, desde Roberto Bolle, uno de los bailarines clásicos más reconocidos del mundo, hasta el icono pop Achille Lauro, natural de Verona.