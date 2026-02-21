Las alemanas Nolte y Levi revalidan el oro en el doble femenino de bobsleigh

Nolte, subcampeona en la prueba individual, y Levi, campeonas olímpicas hace cuatro años en Pekín 2022, se impusieron este sábado por delante de sus compatriotas Lisa Buckwitz y Neele Schuten, medallistas de plata a 53 centésimas, y las estadounidense Kaillie Humphries y Jasmine Jones, ganadoras del bronce a 75

A falta del bob-4 masculino de este domongo, Alemania se confirma como la principal potencia de este deporte, en el que en estos juegos copó el podio en el bob-2 masculino y se hizo con la plata (Laura Nolte) en el individual femenino.