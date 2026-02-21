Polideportivo
21 de febrero de 2026 - 17:55

Las alemanas Nolte y Levi revalidan el oro en el doble femenino de bobsleigh

Redacción Deportes, 21 feb (EFE).- Las alemanas Laura Nolte y Deborah Levi revalidaron este sábado la medalla de oro en la prueba de doble femenino de bobsleigh al ser las mejores en el computo de las cuatro mangas disputadas en el Cortina Sliding Centre de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026.

Nolte, subcampeona en la prueba individual, y Levi, campeonas olímpicas hace cuatro años en Pekín 2022, se impusieron este sábado por delante de sus compatriotas Lisa Buckwitz y Neele Schuten, medallistas de plata a 53 centésimas, y las estadounidense Kaillie Humphries y Jasmine Jones, ganadoras del bronce a 75

A falta del bob-4 masculino de este domongo, Alemania se confirma como la principal potencia de este deporte, en el que en estos juegos copó el podio en el bob-2 masculino y se hizo con la plata (Laura Nolte) en el individual femenino.