Leonel Rodríguez gana la etapa de Rutas de América y Anderson Maldonado sigue líder

El ciclista del Club Nautico Boca del Cufré recorrió en dos horas, 52 minutos y 30 segundos los 135,4 kilómetros que unieron las ciudades de La Paloma y Maldonado, en el sureste del país sudamericano.

El segundo lugar fue para el argentino Lucas Gaday y el tercero para Germán Fernández, ambos del Dolores Cycles, quienes cruzaron la meta dos y cinco segundos después del ganador.

Más allá de esto, los tres recibieron bonificaciones por haberse subido al podio. Rodríguez una de diez segundos, Gaday una de seis y Fernández una de cuatro.

Anderson Maldonado (Club Nautico Boca del Cufré) cruzó la línea de meta en octavo lugar, diez segundos después de que lo hiciera el ganador, y de esa forma se mantuvo en lo más alto de la general, donde en este momento aventaja por doce segundos a su más inmediato perseguidor, Pablo Bonilla, de su mismo equipo.

En tanto, el tercero en la general en este momento es Ignacio Maldonado, quien está a 44 segundos del primero.

Atrás de ellos se ubican los argentinos Gaday y Alejandro Quilci, mientras que el brasileño mejor posicionado es Vinicius Howe (SOUL Extrame Racing Sta.Catarina), quien ocupa el puesto 25 de la general.

Este domingo, la séptima y última etapa unirá en 150,800 kilómetros a Maldonado con Montevideo, donde se conocerá al campeón de la edición de 2026.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América recorrerá de esta forma nueve departamentos de Uruguay.

Los uruguayos Ignacio Maldonado, Agustín Moreira y Matías Presa fueron los ganadores en las ediciones 2025, 2024 y 2023, mientras que en 2022 el triunfo en Rutas de América fue para el argentino Jorge Giacinti.

A lo largo de la historia la prueba fue conquistada también por deportistas brasileños y por un alemán.