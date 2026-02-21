Magnier gana y Ayuso consolida su liderato en la penúltima etapa de la Vuelta al Algarve

Magnier, del Soudal Quick-Step, superó al grupo de fuga en los últimos metros y volvió a ganar una ronda en la 52ª edición de la prueba portuguesa, tras haber conquistado la primera el pasado miércoles.

El francés completó el recorrido de 175,1 kilómetros entre las ciudades de Albufeira y Lagos en 3 horas, 58 minutos y 38 segundos, lo mismo que Ayuso (Lidl-Trek), que fue el vigésimo cuarto corredor en cruzar la meta.

El barcelonés mantuvo así el maillot amarillo y, además, amplió de siete a catorce segundos su ventaja en la general sobre el segundo clasificado, el también francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), que fue 62º en la jornada.

También este sábado, el belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team) ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, mientras que el colombiano Santiago Mesa (Anicolor/Campicarn) quedó octavo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Vuelta al Algarve cerrará su 52ª edición este domingo con un recorrido montañoso de 148,4 kilómetros que comenzará en la capital de esta región fronteriza con Andalucía (España), Faro, y terminará con la subida al Alto del Malhão, en la ciudad de Loulé.