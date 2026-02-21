Polideportivo
21 de febrero de 2026 - 22:55

Michelon completa el recital francés en biatlón con el oro en los 12,5 kilómetros

La francesa Océane Michelon se impuso este sábado en la prueba de biatlón de 12,5 kilómetros de salida en masa de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d’Ampezzo (Italia), en la que segunda fue su compatriota Julia Simon, lo que corroboró el dominio de la selección tricolor en esta disciplina con trece medallas, entre ellas, seis primeros puestos.

Por ABC Color

Michelon, de 23 años y gendarme de profesión, sumó su tercera medalla en estos Juegos tras el oro en relevos femeninos 4x6 km y la plata en la prueba de esprint femenino 7,5.

Con un tiempo de 37:18, la ganadora aventajó en 6,6 segundos a Simon y en 7,4 a la checa Tereza Vobornikova, que completó el podio por delante de la sueca Anna Magnusson y la italiana Dorothea Wierer.

El doblete en la última prueba de biatlón dejó para Francia un resultado histórico en esta disciplina, con trece medallas, seis de ellas de oro, frente a las once de Noruega, con tres títulos. EFE