Michelon completa el recital francés en biatlón con el oro en los 12,5 kilómetros

La francesa Océane Michelon se impuso este sábado en la prueba de biatlón de 12,5 kilómetros de salida en masa de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d’Ampezzo (Italia), en la que segunda fue su compatriota Julia Simon, lo que corroboró el dominio de la selección tricolor en esta disciplina con trece medallas, entre ellas, seis primeros puestos.