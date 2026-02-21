Michelon completa el recital francés en biatlón con el oro en los 12,5 kilómetros

Michelon, de 23 años y gendarme de profesión, sumó su tercera medalla en estos Juegos tras el oro en relevos femeninos 4x6 km y la plata en la prueba de esprint femenino 7,5.

Con un tiempo de 37:18, la ganadora aventajó en 6,6 segundos a Simon y en 7,4 a la checa Tereza Vobornikova, que completó el podio por delante de la sueca Anna Magnusson y la italiana Dorothea Wierer.

El doblete en la última prueba de biatlón dejó para Francia un resultado histórico en esta disciplina, con trece medallas, seis de ellas de oro, frente a las once de Noruega, con tres títulos.