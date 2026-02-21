Ocho golfistas aceptan pagar sus multas al DP World Tour, un acuerdo que no incluye a Rahm

El DP World Tour informó este sábado en un comunicado del pacto alcanzado con los ingleses Tyrrell Hatton y Lauri Canter; el español David Puig; el belga Thomas Detry, el norirlandés Tom McKibbin, el polaco Adrian Meronk, el francés Victor Perez y el australiano Elvis Smylie.

La imposición de sanciones a los jugadores de LIV por priorizar su participación en las pruebas de la liga saudí en vez de en las del circuito europeo que coincidían en la misma fecha se empezó a aplicar como consecuencia de la irrupción de la liga saudí en junio de 2022.

Además del pago íntegro de todas las sanciones económicas, el acuerdo de concesión de las exenciones para compatibilizar ambas competiciones incluye la retirada de todos los recursos que estaban pendientes.

También establece que no se les impondrá ninguna medida disciplinaria contemplada en el reglamento y que conservarán su condición de miembro del circuito, lo que les permitirá participar en torneos adicionales y en actividades promocionales y con los medios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La aceptación de estas condiciones favorece las opciones de ser elegidos para el equipo europeo de la Copa Ryder, una competencia del DP World Tour.

Esta organización puntualiza que estas exenciones se aplicarán solo este año y "no sientan precedente", por lo que futuras solicitudes se examinarán de forma individual.

"Las solicitudes de liberación se seguirán considerando según sus méritos individuales, de acuerdo con el reglamento que todos los miembros se comprometen a cumplir", añade el comunicado.

Para el circuito europeo, este acuerdo "aportará un valor añadido al DP World Tour y beneficiará a todos los miembros".

De lo acordado no forma parte Rahm, quien ha sido uno de los que se ha mostrado más firme en su pulso con el circuito europeo por la imposición de multas por no participar en torneos que coinciden con el calendario de las pruebas del LV.

El exnúmero uno del mundo y ganador de dos 'majors' (Abierto de Estados Unidos en 2021 y Masters de Augusta en 2023) se refirió al litigio el pasado día 3, cuando mostró su satisfacción de que se estuviera negociando una salida para que los jugadores de ambos circuitos pudieran jugar en ambos sin ser penalizados.

"Que se esté buscando una solución positiva es bueno para nosotros y también para el DP World Tour", indicó el golfista español.