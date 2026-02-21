Polideportivo
21 de febrero de 2026 - 21:56

Súper Rugby Américas: Yacaré no le alcanzó a Pampas

El pampa Tobías Wade deja atrás a la defensa Yacaré para apoyar su try. Foto SRA
Yacaré XV tuvo un revés contra Pampas XV de Argentina en el arranque de la franquicia de la Unión de Rugby del Paraguay (URP) en la Súper Liga Américas (SRA) 2026. La visita arrancó mucho mejor y en la complementaria mantuvo la diferencia para ganar 30-17, este sábado.

Por ABC Color

El team paraguayo recibió a Pampas en el Estadio “Héroes de Curupayty” del Parque Olímpico y dio pelea en el tramo final, acercándose en el marcador, pero el rival se despegó de nuevo en los minutos finales.

En cuanto a ciertos detalles del partido, Pampas inició con todo y antes de los 8’ los argentinos ya apoyaban el segundo try, poniendo el marcador 12-0.

Con errores en ambas escuadras, la defensa reptil aguantó unos cuantos minutos la embestida rival, pero sin conversiones a favor.

Joaquín Lamas por fin marcó un penal (3-12) para la ilusión momentanea, pero rápidamente siguió encontrando espacios la visita para el tercer try con conversión y después un penal, para ir a los vestuarios con importante parcial de 22-3.

En la complementaria se encaró en forma mas agresiva, y aprovechando el hombre de mas en cancha, Francisco Gaspes convirtió un try para los Yacaré (10-22), y luego sumó Pampas con un penal (10-23).

En otra jugada, Juan Cruz Strada encontró un hueco en la defensa argentina para su try y conversión (17-23), soñando con la victoria.

Sin embargo, ya con tiempo cumplido, Pampas depositó la ovalada en el ingoal mas conversión, para cerrar el score 30-17.

Los siguientes compromisos son en el exterior, el sábado contra Selknam de Chile y el 8 de marzo versus Cobras de Brasil.

* Triunfo de Tarucas. Otra de las franquicias argentinas, Tarucas de Tucumán le ganó 41-13 a Selknam, el viernes.

Este sábado jugaban también Capibaras (ARG) y Peñarol (URU). El domingo completan Dogos (ARG) y Cobras.