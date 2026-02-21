Súper Rugby Américas: Yacaré no le alcanzó a Pampas

El team paraguayo recibió a Pampas en el Estadio “Héroes de Curupayty” del Parque Olímpico y dio pelea en el tramo final, acercándose en el marcador, pero el rival se despegó de nuevo en los minutos finales.

En cuanto a ciertos detalles del partido, Pampas inició con todo y antes de los 8’ los argentinos ya apoyaban el segundo try, poniendo el marcador 12-0.

Con errores en ambas escuadras, la defensa reptil aguantó unos cuantos minutos la embestida rival, pero sin conversiones a favor.

Joaquín Lamas por fin marcó un penal (3-12) para la ilusión momentanea, pero rápidamente siguió encontrando espacios la visita para el tercer try con conversión y después un penal, para ir a los vestuarios con importante parcial de 22-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria se encaró en forma mas agresiva, y aprovechando el hombre de mas en cancha, Francisco Gaspes convirtió un try para los Yacaré (10-22), y luego sumó Pampas con un penal (10-23).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otra jugada, Juan Cruz Strada encontró un hueco en la defensa argentina para su try y conversión (17-23), soñando con la victoria.

Sin embargo, ya con tiempo cumplido, Pampas depositó la ovalada en el ingoal mas conversión, para cerrar el score 30-17.

Los siguientes compromisos son en el exterior, el sábado contra Selknam de Chile y el 8 de marzo versus Cobras de Brasil.

* Triunfo de Tarucas. Otra de las franquicias argentinas, Tarucas de Tucumán le ganó 41-13 a Selknam, el viernes.

Este sábado jugaban también Capibaras (ARG) y Peñarol (URU). El domingo completan Dogos (ARG) y Cobras.