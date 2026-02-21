Polideportivo
21 de febrero de 2026 - 22:15

Tenis: Victoria de Dani Vallejo en la qualy del Abierto de Chile

Dani Vallejo inició bien el torneo en Chile.
El tenista #1 de nuestro país, Daniel Vallejo (21 años, ATP103) arrancó con victoria la fase de clasificación del Abierto 250 de Chile, venciendo al brasileño Thiago Monteiro. Este domingo buscará una nueva victoria para meterse al main draw del certamen trasandino que reparte 250 puntos.

Por ABC Color

En el partido sabatino de tenis, Dani empezó cediendo el primer set, que culminó en tie-break, cayendo 6(3)-7, pero recuperándose con categoría para alzarse con el match ganando los dos sets restantes.

El segundo set se impuso por 6-4, mientras en el tercero tuvo mayor ventaja sobre el brasileño, para festejar con un categórico 6-2.

Dani está preclasificado #1 de la qualy, y su rival del domingo es el portugués Henrique Rocha, preclasificado 6, que se impuso al brasileño Orlando Luz por 6-3, 6-2.

