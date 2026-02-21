Tenis: Victoria de Dani Vallejo en la qualy del Abierto de Chile

En el partido sabatino de tenis, Dani empezó cediendo el primer set, que culminó en tie-break, cayendo 6(3)-7, pero recuperándose con categoría para alzarse con el match ganando los dos sets restantes.
El segundo set se impuso por 6-4, mientras en el tercero tuvo mayor ventaja sobre el brasileño, para festejar con un categórico 6-2.
Dani está preclasificado #1 de la qualy, y su rival del domingo es el portugués Henrique Rocha, preclasificado 6, que se impuso al brasileño Orlando Luz por 6-3, 6-2.
